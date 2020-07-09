Правительство Кику взяло на себя ответственность перед парламентом за законопроекты социальной направленности

Об этом написал на своей странице в социальной сети председатель фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Законопроекты содержат такие меры как поэтапное удвоение зарплат сотрудников системы здравоохранения, выделение 700 леев пенсионерам с доходом менее 3000 леев, увеличение на 100 млн леев фонда субвенций в сельском хозяйстве, дополнительные льготы для сотрудников силовых структур, которые хотят приобрести первый дом.

«Победа граждан была возможной благодаря кворуму, обеспеченному парламентским большинством. Это победа граждан над Альянсом хаоса Санду-Канду-Плахи-Шора, который и сегодня бойкотировал заседание парламента, пытаясь заблокировать законопроекты для людей. Партии Майи Санду и Андрея Нэстасе могли сегодня порвать с Альянсом хаоса, куда их затянули Канду-Плаха-Шор, перейти на сторону народа, но они отказались. Майя Санду и Андрей Нэстасе предпочли остаться с олигархическими партиями, а не с гражданами. ПСРМ осталась рядом с людьми, потому что мы работаем для страны. Надеемся, что в последующие три дня партии Альянса хаоса не потребуют отставки правительства Кику, а в понедельник эти проекты для граждан вступят в силу», – написал Фуркулицэ.

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