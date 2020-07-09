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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы проверил ход ремонтных работ в Гагаузии

Президент Молдовы проверил ход ремонтных работ в Гагаузии
09 июля
14:21 2020
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Игорь Додон посетил семьи, которые пострадали в результате проливных дождей и вызванного ими наводнения

Во время рабочего визита в Гагаузскую автономию президент Игорь Додон ознакомился с ходом строительных работ на участке автомобильной дороги между сёлами Конгаз и Баурчи в Гагаузской автономии. На этом участке планируется отремонтировать более семи километров дороги и один мост; проект обойдётся в 40 млн леев, которые выделяются из бюджета. При этом, как рассказал глава государства, в ходе оценки строительных работ были выявлены серьезные нарушения, приведшие к ухудшению качества.

«Подверг компанию-подрядчика жёсткой критике и предупредил, что, в соответствии с действующим законодательством, низкое качество строительства может привести к разрыву контракта без выплаты денег за проведенную работу», – сообщил Игорь Додон.

Также в Комрате президент Молдовы провел вместе с депутатом парламента Александром Суходольским, избранным от Партии социалистов по Комратскому одномандатному округу, осмотр нескольких домов, пострадавших в результате проливных дождей и вызванного ими наводнения 5 июля. По итогам принято решение оказать каждой пострадавшей семье материальную помощь.

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