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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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ВИЧ научились побеждать?

ВИЧ научились побеждать?
09 июля
13:56 2020
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Впервые в мире экспериментальный курс лечения убил вирус СПИДа

Ученые из Федерального университета Сан-Паулу в Бразилии в условиях клиники испытали схему медикаментозного лечения вируса СПИДа. До сих пор было известно о двух случаях полного излечения пациентов с диагнозом ВИЧ после пересадки стволовых клеток.

Теперь же удалось получить такой же результат без трансплантации. Один из пациентов, участвовавших в клинических испытаниях, после их окончания в течение года регулярно обследовался на наличие вируса. Так продолжалось 57 недель. И все это время анализы были отрицательными. То есть вирус фактически был полностью побежден. А до этого человек жил с инфекцией восемь лет.

Исследователи пока не могут сказать, можно ли будет достичь такой же ремиссии у других больных после того курса лечения, и насколько длительной она окажется. Испытания необходимо продолжать. Но прецедент, что называется, создан: вирус СПИДа поддается лечению и без того, чтобы проводить трансплантацию стволовых клеток, что в любом случае небезразлично для человека. И это обнадеживает, сообщает телеканал «Доктор».   

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