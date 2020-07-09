Известный астролог точно знает, чьи карманы и кошельки наполнятся деньгами в ближайшее время

Небывалый финансовый прилив ждет представителей пяти знаков зодиака. Причем кое-кто даже и не надеется на такую удачу, потому что не привык к звёздным щедротам, и свое благосостояние куёт исключительно собственными руками. Грядущая неделя, 13-19 июля, удивит многих, обеспечив денежным везением тех, кто своими добрыми делами и светлыми мыслями заслужит такой подарок небес.

Порядочный Овен

Именно это качество – порядочность – особенно ценно в представителях данного знака. Им не нужна победа любой ценой, грязные игры – не их метод. Они сильны, умны и упорны, чтобы достичь любой цели. Но эта неделя откроет для Овна новые горизонты: это может быть новый вид заработка или просто новая высокооплачиваемая работа, где их оценят по достоинству.

Расчетливый Рак

Представители этого знака хорошо знают, что нужно делать с деньгами, чтобы они приносили большие деньги. С финансовой грамотностью у Рака всё в порядке. Грядущая неделя станет для представителей этого знака золотоносной – все вложенное начнет приносить отличный доход. Готовьтесь получать дивиденды!

Общительная Дева

Именно с умением общаться будет связан денежный ручей у представителей этого знака зодиака. Девам нужно быть внимательными к новым знакомствам, так как именно благодаря одному такому необычному знакомству жизнь представителей знака круто изменится. Незнакомец – ваш счастливый шанс улучшить материальное положение.

Рисковый Скорпион

Смелые представители этого знака азартны и любят риск, хотя очень часто их риск не оправдан. Но они не боятся проигрыша. А уж на этой неделе им и карты в руки. Любые ставки будут удачными, любые пари принесут победу. Проверьте удачу в лотерее. Даже сны на этой неделе могут дать подсказку, где вас ждут деньги.

Удачливый Козерог

Достаток представителям этого знака всегда обеспечивают их упорство, трудолюбие и терпение. Именно эти качества Козерога станут источником денежного фонтана. Большая работа, которая отнимает все ваше время и внимание в последнее время, не просто будет гораздо лучше оплачена, чем ожидалось, но ещё и привлечёт множество новых заказов.