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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Британские ученые: от коронавируса страдает головной мозг

08 июля
23:01 2020
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Инфекция может порождать опасные осложнения

Чем дольше мир живет в условиях коронавируса, тем больше узнают о нем исследователи. Так, ученые Университетского колледжа Лондона проанализировали истории болезни пациентов Национальной больнице неврологии и нейрохирургии при  колледже. Среди 43 больных выявили десять случаев нарушения функций головного мозга, двенадцать – воспаления мозга, по восемь – инсульта и повреждения нервов. При этом установлено, что две трети случаев воспаления мозга – следствие состояния, вызванного вирусными инфекциями.

Ученые предположили, что к нарушению функций головного мозга приводит не прямое воздействие вируса, а реакция организма на возбудитель, пишет журнал «Brain».

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