Инфекция может порождать опасные осложнения

Чем дольше мир живет в условиях коронавируса, тем больше узнают о нем исследователи. Так, ученые Университетского колледжа Лондона проанализировали истории болезни пациентов Национальной больнице неврологии и нейрохирургии при колледже. Среди 43 больных выявили десять случаев нарушения функций головного мозга, двенадцать – воспаления мозга, по восемь – инсульта и повреждения нервов. При этом установлено, что две трети случаев воспаления мозга – следствие состояния, вызванного вирусными инфекциями.

Ученые предположили, что к нарушению функций головного мозга приводит не прямое воздействие вируса, а реакция организма на возбудитель, пишет журнал «Brain».

Читайте также: У каких знаков зодиака мечты сбываются

Кого ждет удача с 8 по 28 июля

Что расскажет о вас последняя цифра вашего года рождения