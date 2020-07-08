Они оставили нам в наследство опасный ген

Ученые из Германии и Швеции выявили зависимость тяжелого течения коронавируса от наличия у пациентов генетической особенности, перешедшей по наследству от неандертальцев. Это случилось 40000-60000 назад.

Специалисты обследовали свыше трех тысяч больных коронавирусом в Испании и Италии. У семидесяти процентов больных, которым требовалась искусственная вентиляция легких и пребывание в реанимации, обнаружилась именно эта доисторическая комбинация генов.

Чаще всего такая вариация присутствует у тех, кто родом из Южной Азии. У европейцев она отмечается всего в восьми процентах случаев, а у жителей Американского континента – в четырех.

По предположению ученых, когда-то выявленный ген мог отвечать за борьбу организма с древними вирусами. А в современных условиях иммунитет слишком активизируется и начинает воевать с клетками собственного организма. Касается это случаев с коронавирусом или с любыми вирусами вообще – предстоит выяснить в ходе дальнейших исследований, сообщает bioRxiv.

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