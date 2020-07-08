Из листьев растения изготовили целебное ожерелье

По словам министра здравоохранения страны, были исследованы свыше 700 разновидностей эвкалипта. Испытания показали, что такое ожерелье способно за полчаса убить большинство вирусов, родственных «короне».

В самом деле, в Институте молекулярной биологии имени Эйкмана в Джакарте подтвердили, компоненты эвкалипта уже применялись при лечении пациентов с различными вирусами и хорошо себя зарекомендовали. Но пока однозначно утверждать о высокой эффективности эвкалипта в борьбе с коронавирусом рано: необходимы масштабные клинические испытания, пишет издание «Jakarta Post».

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