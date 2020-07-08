В Индонезии решили лечить коронавирус с помощью эвкалипта
Из листьев растения изготовили целебное ожерелье
По словам министра здравоохранения страны, были исследованы свыше 700 разновидностей эвкалипта. Испытания показали, что такое ожерелье способно за полчаса убить большинство вирусов, родственных «короне».
В самом деле, в Институте молекулярной биологии имени Эйкмана в Джакарте подтвердили, компоненты эвкалипта уже применялись при лечении пациентов с различными вирусами и хорошо себя зарекомендовали. Но пока однозначно утверждать о высокой эффективности эвкалипта в борьбе с коронавирусом рано: необходимы масштабные клинические испытания, пишет издание «Jakarta Post».
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