Чем это грозит человечеству, предсказать трудно

Ученые Северо-восточной научно-экспериментальной станции Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Российской Академии Наук бьют тревогу: из-за изменений климата вечная мерзлота тает, и пробуждаются древние экосистемы. По этой причине уже обнаруживаются новые вирусы и бактерии.

Впрочем, может быть, они и не новые, а хорошо забытые старые. Исследователи не исключают, что в вечной мерзлоте могли сохраниться возбудители оспы, например. А масштабная эпидемия черной оспы в обозримом прошлом была зафиксирована в северо-восточной Сибири.

Существует также риск того, что в результате таяния мерзлоты из могильников может высвободиться сибирская язва. С этой проблемой и так сталкивались специалисты, а с активизацией глобального потепления угроза становится все более реальной, сообщает телеканал «Наука».

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