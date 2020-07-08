Возможно, инфекция долго пребывала в «спящем» состоянии

Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон высказал предположение, что коронавирус существовал на планете уже давно, но просто «спал».

Утверждение основано на том, что недавно опубликованы результаты исследования проб сточных вод, отобранных в Европе задолго до того, как заболевание было зафиксировано в Китае. В испанской Барселоне коронавирус выявили еще в марте прошлого года, а в итальянских Милане и Турине – в начале декабря. Джефферсон поясняет, что «разбудить» коронавирус могли определенные условия – изменение условий окружающей среды или повышение плотности населения, передает РИА «Новости».

Читайте также: Кому обещают звезды с 6 по 12 июля 2020 много денег

Что расскажет о вас последняя цифра вашего года рождения

Читайте также: У каких знаков зодиака мечты сбываются

Кого ждет удача с 8 по 28 июля