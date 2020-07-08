Среда, 8 июля 2020, 18:59

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Кабмин Кику в переговорах с МВФ жестко отстаивает интересы Молдовы

08 июля
18:16 2020
Версия для печати

Премьер-министр Ион Кику заявил, что в будущем соглашении с МВФ не будет повышения налогов и других условий, вредящих деловому климату. Глава кабмина сообщил, что переговоры по новому трехлетнему Меморандуму начались.

«Мы намерены включить в эту программу амбициозные реформы, которые необходимы стране. Хочу отметить, что мы не примем условия, которые могли бы навредить экономическим агентам. Мы не согласимся на повышение налогов и сборов. Оптимистично смотрим на перспективу достижения общего знаменателя», – сказал Кику.

С 7 по 22 июля 2020 г. эксперты МВФ обсудят с молдавскими властями возможность заключения меморандума, который будет включать ряд мер по укреплению макроэкономической стабильности, поддержке усилий по восстановлению после пандемии COVID-19, институциональным реформам, а также мобилизации внешнего финансирования.

Читайте также: Кого ждет удача с 8 по 28 июля

У каких знаков зодиака мечты сбываются

Читайте также: Кому обещают звезды с 6 по 12 июля 2020 много денег

Что расскажет о вас последняя цифра вашего года рождения

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,22+0,14%
EUR19,51+0,61%
GBP21,69+0,56%
UAH0,64–0,12%
RON4,03+0,53%
RUB0,24+0,35%

Курсы валют в MDL на 08.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд