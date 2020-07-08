Премьер-министр Ион Кику заявил, что в будущем соглашении с МВФ не будет повышения налогов и других условий, вредящих деловому климату. Глава кабмина сообщил, что переговоры по новому трехлетнему Меморандуму начались.

«Мы намерены включить в эту программу амбициозные реформы, которые необходимы стране. Хочу отметить, что мы не примем условия, которые могли бы навредить экономическим агентам. Мы не согласимся на повышение налогов и сборов. Оптимистично смотрим на перспективу достижения общего знаменателя», – сказал Кику.

С 7 по 22 июля 2020 г. эксперты МВФ обсудят с молдавскими властями возможность заключения меморандума, который будет включать ряд мер по укреплению макроэкономической стабильности, поддержке усилий по восстановлению после пандемии COVID-19, институциональным реформам, а также мобилизации внешнего финансирования.

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