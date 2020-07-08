Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой Мониторинговой миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном и постоянным представителем МВФ в нашей стране Владимиром Тулиным перспективы разработки и подписания новой программы сотрудничества между Республикой Молдова и Международным валютным фондом на ближайшие годы на сумму 550 млн долларов США.

Как сообщил глава государства, уже в сентябре нынешнего года планируется заседание Совета директоров МВФ, на котором может быть принято соответствующее решение.

«Миссия МВФ уже провела первые онлайн-консультации с правительством и Нацбанком Молдовы, работа продолжается, поэтому сегодня мы договорились о проведении еще одного раунда переговоров по завершении июльской миссии», – сказал Игорь Додон.

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