Об этом заявил посол РФ в Молдове Олег Васнецов в интервью корреспонденту ТАСС

«Мы не диктуем руководству Молдавии, какой внешний вектор выбирать. Но это не означает, что у России нет своих интересов. Они есть, как и у других стран. И мы всегда будем их защищать», – отметил посол. Он напомнил, что в Москве предупреждали партнеров в Кишиневе, что имплементация подписанных молдавским правительством в 2014 году соглашений с ЕС окажет негативное влияние на весь комплекс хозяйственных связей с Россией, которая много лет была главным рынком сбыта молдавской продукции.

«Мы предлагали провести переговоры для решения этой проблемы. К нам не прислушались. И российское правительство вынуждено было ввести ограничения на ввоз ряда молдавских товаров в целях минимизации рисков от экспорта и реэкспорта товаров из третьих стран», – заметил посол. По его словам, обещания некоторых молдавских политиков компенсировать поставками в ЕС потерю российского рынка не сбылись.

«Во многом благодаря усилиям президента Молдавии Игоря Додона, а теперь и правительства Иона Кику ситуация исправляется – молдавская продукция постепенно возвращается на российские рынки», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что, согласно многочисленным опросам, мнение молдавских граждан разделилось в симпатиях между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) примерно поровну.

«Думаю, игнорировать эти настроения по крайней мере недальновидно. О проведении взвешенной внешней политики, учитывающей важность баланса в отношениях как с Востоком, так и с Западом, говорят президент Додон, другие молдавские политики», – заметил Васнецов.

По его словам, Россия всегда выступала против создания новых разделительных линий как в Европе, так и во всем мире.

«Мы не ищем врагов и открыты для взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами. В то же время, как наглядно продемонстрировали события последних лет, мы не будем поступаться интересами национальной безопасности, как это, увы, случалось в те же девяностые годы», – отметил глава российской дипмиссии.

https://tass.ru

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