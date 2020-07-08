Бывший вице-премьер-министр Александр Муравский настаивает на соблюдении Конституции при вступлении в силу законов, предложенных правительством. У депутатов молдавского парламента есть два пути: либо уволить правительство, либо инициативы правительства приобретают силу закона. Он считает, что депутаты от оппозиции должны прекратить заниматься демагогией и начать выполнять требования Конституции.

«Бесконечная демагогия. Ваше голосование не требуется. Необходимо выполнить требования Конституции, Закона о регламенте парламента и Закона о правительстве. Выдвигаете вотум недоверия и голосуете за это. Если вотум проходит, правительство уходит в отставку. Если нет, инициатива правительства приобретает силу законов. Либо не выдвигаете вотум недоверия в течение 72 часов и инициативы правительства также автоматически приобретают силу закона. И ТОЧКА! Это и есть ваша работа, а не отсиживание в кустах, бойкотируя заседания», – написал Муравский.

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