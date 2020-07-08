Майя Санду является кандидатом олигархов Влада Плахотнюка и Илана Шора на президентских выборах нынешнего года. Такое мнение высказал лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Майя Санду более подходящая кандидатура для беглого олигарха Владимира Плахотнюка, чем Игорь Додон. Это признает даже фин Плахотнюка Андриан Канду, который заявил, что его партия поддержит Санду на президентских выборах. Даже если Санду говорит, что не примет «отравленные яблоки» от Плахотнюка, факты говорят об обратном. Канду запустил антидодоновскую кампанию, финансируемую Плахотнюком. Канду говорит, что партийные команды будут работать на Санду, то есть поддержка будет не только словесная, но и посредством работы команд на местах и, возможно, финансовая. Посмотрите, кого продвигает холдинг Плахи – Майю Санду. В заключение: Санду является кандидатом олигархических партий, кандидатом Плахи-Шора на президентских выборах, независимо от того, как сильно она пытается скрыть этот факт», – написал Фуркулицэ в социальной сети.

Напомним, что лидер PRO Moldova Андриан Канду заявил в эфире телеканала N4 о поддержке на президентских выборах кандидатуры Майи Санду.

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