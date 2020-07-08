Станислав Павловский, бывший министр правительства Санду, оценивая сложившуюся ситуацию с блокированием работы парламента, убежден, что люди раньше или позже проклянут такую оппозицию!

«С моей точки зрения, люди, которые должны извлечь выгоду из законов, предложенных правительством, и которые в настоящее время, что весьма вероятно, в результате институциональной блокировки, искусственно созданной в парламенте, не получат свои деньги, рано или поздно они будут проклинать такую оппозицию! Можешь быть в оппозиции к правительству, но не можешь быть в оппозиции к своему народу! Что касается законности институциональной блокировки, полагаю, что только Конституционный суд может дать компетентный ответ на этот вопрос: является или нет институциональная блокировка конституционной формой парламентской деятельности!» – написал Павловский в социальной сети.

Напомним, что депутаты Майи Санду, Андрея Нэстасе, Илана Шора, а также группы Канду отказываются участвовать в заседаниях парламента, не позволяя таким образом премьер-министру представить взятые под ответственность правительства законопроекты. Между тем, они предусматривают увеличение зарплат медикам, выделение 700 леев пенсионерам, а также дополнительные средства для аграриев.

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