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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 7 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 7 июля
06 июля
21:21 2020
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По Святцам 7 июля День Ангела у Антона, Ивана, Никиты, Якова.

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Талантливые и коммуникабельные, рожденные в этот день являются натурами противоречивыми. Они не могут жить без общения. Живут что называется нараспашку, они не умеют скрывать свои мысли и чувства и соответственно ждут от других аналогичной откровенности. Но мало кто из людей способен нормально воспринимать такое вмешательство в свою личную жизнь, потому у рожденных в этот день часто возникают конфликты, да и друзей по жизни немного. Но именинники этого дня умные и необычайно творческие личности. В семейной жизни с ними непросто, так как они пытаются всех объять своей заботой, порой даже против воли членов семьи. А позиция – Мне лучше знать – превращает их в семейных тиранов.

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Поздравляем именинников!

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