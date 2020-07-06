По Святцам 7 июля День Ангела у Антона, Ивана, Никиты, Якова.

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Талантливые и коммуникабельные, рожденные в этот день являются натурами противоречивыми. Они не могут жить без общения. Живут что называется нараспашку, они не умеют скрывать свои мысли и чувства и соответственно ждут от других аналогичной откровенности. Но мало кто из людей способен нормально воспринимать такое вмешательство в свою личную жизнь, потому у рожденных в этот день часто возникают конфликты, да и друзей по жизни немного. Но именинники этого дня умные и необычайно творческие личности. В семейной жизни с ними непросто, так как они пытаются всех объять своей заботой, порой даже против воли членов семьи. А позиция – Мне лучше знать – превращает их в семейных тиранов.

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Поздравляем именинников!

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