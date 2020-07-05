Примэрия Кишинева организовала конкурс на замещение вакантной государственной должности главы муниципального Управления по защите прав ребенка.

Как рассказал генпримар столицы Ион Чебан, к участию в конкурсе были допущены 9 кандидатов, из которых 2 отозвали свои документы. Приветствуя кандидатов, присутствовавших на письменном экзамене, Чебан пожелал им успеха. Он также заявил, что важно, чтобы руководящие посты занимали лучшие специалисты в своей области.

«Защита прав детей является чувствительной сферой для муниципия Кишинев, так как в столице – самая высокая плотность населения и, соответственно, самое большое количество сирот и беспризорных детей, оказавшихся на улице. Поэтому во главе Управления по защите прав детей должен быть опытный управленец с современными взглядами на обеспечение защиты прав детей», – отметил Ион Чебан.

Подчеркнем, что уже объявлены конкурсы и на другие государственные вакансии в администрации муниципия Кишинев. Генеральный примар подчеркнул, что все конкурсы проводятся публично и прозрачно.