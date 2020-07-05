Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с примарами пригородов, на которой обсудил с ними предстоящие проекты и расходование финансовых средств, выделенных из муниципального бюджета.

Столичный градоначальник рассказал, что в пригородных населенных пунктах ведется работа над текущими проектами по ремонту и строительству детских садов, школ, сетей водоснабжения и канализации, а также дорожной инфраструктуры.

Чебан подчеркнул, что все работы необходимо начинать и завершать в срок, а деньги тратить рационально и прозрачно.

«Каждый примар представит отчет, эти данные будут обнародованы. На что были направлены деньги? Сколько денег было потрачено? Что было сделано? Люди должны все это знать», – заявил генпримар.

Напомним, ранее Ион Чебан сообщил, что средства для развития пригородов у муниципалитета есть, а в прошлом году из муниципального бюджета им была выделена рекордная сумма.