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Газета "Кишиневские новости"

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Примаров пригородов Кишинева обязали отчитаться о расходах

05 июля
22:11 2020
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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с примарами пригородов, на которой обсудил с ними предстоящие проекты и расходование финансовых средств, выделенных из муниципального бюджета.

Столичный градоначальник рассказал, что в пригородных населенных пунктах ведется работа над текущими проектами по ремонту и строительству детских садов, школ, сетей водоснабжения и канализации, а также дорожной инфраструктуры.

Чебан подчеркнул, что все работы необходимо начинать и завершать в срок, а деньги тратить рационально и прозрачно.

«Каждый примар представит отчет, эти данные будут обнародованы. На что были направлены деньги? Сколько денег было потрачено? Что было сделано? Люди должны все это знать», – заявил генпримар.

Напомним, ранее Ион Чебан сообщил, что средства для развития пригородов у муниципалитета есть, а в прошлом году из муниципального бюджета им была выделена рекордная сумма.

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