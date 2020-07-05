Без разрешения выставлять их на всеобщее обозрение нельзя

В период карантина все развлекались, как могли. Нередко люди пересылали друг другу в интернете снимки интимного характера. В случае ссоры это служило соблазном выложить в открытый доступ чужие фотографии, не предназначенные для посторонних глаз. Такие действия именуются кибербуллингом.

Количество обращений в службы психологической поддержки свидетельствует, что угрозы кибербуллинга значительно возросли за время самоизоляции.

В результате власти Великобритании приняли решение ввести за подобное поведение уголовное наказание, как за сексуальное насилие – от двух до пяти лет лишения свободы, сообщает издание «Dazed».

А вообще психологи советуют гражданам разборчивее подходить к завязыванию новых знакомств в интернете.

Читайте также: Что обещает ваш гороскоп на неделю с 6 по 12 июля

Три знака зодиака способны влиять на судьбу других людей