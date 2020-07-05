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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В Великобритании публикация чужих интимных снимков приведет в тюрьму

05 июля
21:21 2020
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Без разрешения выставлять их на всеобщее обозрение нельзя

В период карантина все развлекались, как могли. Нередко люди пересылали друг другу в интернете снимки интимного характера. В случае ссоры это служило соблазном выложить в открытый доступ чужие фотографии, не предназначенные для посторонних глаз. Такие действия именуются кибербуллингом.

Количество обращений в службы психологической поддержки свидетельствует, что угрозы кибербуллинга значительно возросли за время самоизоляции.

В результате власти Великобритании приняли решение ввести за подобное поведение уголовное наказание, как за сексуальное насилие – от двух до пяти лет лишения свободы, сообщает издание «Dazed».

А вообще психологи советуют гражданам разборчивее подходить к завязыванию новых знакомств в интернете.

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