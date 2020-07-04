От него страдает эндокринная система

Известно, что вирус, вызвавший в 2003 году эпидемию атипичной пневмонии, на 80% аналогичен коронавирусу. Врачи Национальной больницы Шри-Ланки обследовали пациентов, в свое время переболевших атипичной пневмонией.

Выяснилось, что многие после выздоровления испытывали синдром хронической усталости. Специалисты объяснили это тем, что в организме оказалась нарушена функция надпочечников. В результате эндокринная система оказалась не в состоянии выработать достаточное количество гормона кортизола, а его дефицит и порождает ощущение усталости. Из-за того, что функция надпочечников нарушается, вирус почти беспрепятственно попадает в клетки.

Эти выводы позволяют объяснить успех в лечении больных коронавирусной инфекцией при применении гормонального препарата дексаметазона – уже доказано, что он на сегодня является наиболее эффективным средством, сообщает «Journal of Endocrine Society».

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