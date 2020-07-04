Сильнее он не становится

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что до сих пор не выявлено мутаций, способных усилить действие коронавируса. Такое заявление сделала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Она привела данные о том, что к настоящему моменту удалось изучить свыше 50000 доступных цепочек вируса. В феврале впервые была обнаружена мутация D614G. Она содержалась в пробах, полученных из разных регионов – Европы, Китая (Уханя, откуда и взяла старт пандемия), Бразилии и Мексики.

Мутация стала объектом серьезного изучения специалистов ВОЗ, и пока не удалось получить подтверждения того, что в результате коронавирус становится сильнее, передают РИА «Новости».

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