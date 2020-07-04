Российский предприниматель Андрей Филатов намерен купить в США два памятника, которые местные власти намерены снести, из-за их якобы связи с расизмом и колониализмом, сообщает ИноСМИ.

Фонд Art Russe, основанный бизнесменом, собирается приобрести статуи 26-го президента США Теодора Рузвельта и основателя русских поселений на Аляске Александра Баранова. Первый, был посредником в переговорах между Петербургом и Токио после русско-японской войны 1904-1905 годов. Ну а индейцы города Ситка, в котором установлен памятник русскому первопроходцу, утверждают что он «был колонистом, пришедшим на Аляску без приглашения», а потому должен быть снесен. Представитель Art Russe обратился в Американский музей естественной истории и администрацию Ситки, чтобы узнать, сколько они хотят выручить за памятники.

Читайте также: Кто предлагал Штефану Гацкану 500 тыс. евро за переход в Pro Moldova

Игорь Додон: Дружба и сотрудничество, основанные на общих идеалах