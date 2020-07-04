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Газета "Кишиневские новости"

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Российский предприниматель хочет купить американского президента

04 июля
16:41 2020
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Российский предприниматель Андрей Филатов намерен купить в США два памятника, которые местные власти намерены снести, из-за их якобы связи с расизмом и колониализмом, сообщает ИноСМИ.

Фонд Art Russe, основанный бизнесменом, собирается приобрести статуи 26-го президента США Теодора Рузвельта и основателя русских поселений на Аляске Александра Баранова. Первый, был посредником в переговорах между Петербургом и Токио после русско-японской войны 1904-1905 годов. Ну а индейцы города Ситка, в котором установлен памятник русскому первопроходцу, утверждают что он «был колонистом, пришедшим на Аляску без приглашения», а потому должен быть снесен. Представитель Art Russe обратился в Американский музей естественной истории и администрацию Ситки, чтобы узнать, сколько они хотят выручить за памятники.   

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