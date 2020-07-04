Дочерняя компания из Казахстана американской General Electric, поставит в Молдову 12 тепловозов, сообщает Инфотаг.

Подобного рода локомотивы уже бегают по железным дорогам Азербайджана, Киргизии, Украины, Туркмении и Таджикистана. Сделка осуществлена при финансовой помощи Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Они выделили на покупку тепловозов 45 миллионов евро.

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