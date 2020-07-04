У Молдовы появится альтернатива российскому газу
04 июля
16:36 2020
Глава румынской компании Transgaz Ион Стериан уверен, что в августе этого года газопровод Унгены-Кишинев будет достроен и введен в эксплуатацию, сообщает Инфотаг.
На первом этапе можно будет поставлять в Молдову 1,5 миллиона кубических метров газа в сутки. «К первому декабря мы в состоянии обеспечить транспортировку 2-3 миллионов кубических метров, а после запуска компрессорной установки и регулирующей станции – 4 миллиона», – заявил Стериан. Длина газопровода Унгены-Кишинев 120 километров.
Читайте также: Игорь Додон: Дружба и сотрудничество, основанные на общих идеалах
Кто предлагал Штефану Гацкану 500 тыс. евро за переход в Pro Moldova