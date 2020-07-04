Глава румынской компании Transgaz Ион Стериан уверен, что в августе этого года газопровод Унгены-Кишинев будет достроен и введен в эксплуатацию, сообщает Инфотаг.

На первом этапе можно будет поставлять в Молдову 1,5 миллиона кубических метров газа в сутки. «К первому декабря мы в состоянии обеспечить транспортировку 2-3 миллионов кубических метров, а после запуска компрессорной установки и регулирующей станции – 4 миллиона», – заявил Стериан. Длина газопровода Унгены-Кишинев 120 километров.

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