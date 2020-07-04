Суббота, 4 июля 2020, 17:38

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

У Молдовы появится альтернатива российскому газу

04 июля
16:36 2020
Версия для печати

Глава румынской компании Transgaz Ион Стериан уверен, что в августе этого года газопровод Унгены-Кишинев будет достроен и введен в эксплуатацию, сообщает Инфотаг.

На первом этапе можно будет поставлять в Молдову 1,5 миллиона кубических метров газа в сутки. «К первому декабря мы в состоянии обеспечить транспортировку 2-3 миллионов кубических метров, а после запуска компрессорной установки и регулирующей станции – 4 миллиона», – заявил Стериан. Длина газопровода Унгены-Кишинев 120 километров.

Читайте также: Игорь Додон: Дружба и сотрудничество, основанные на общих идеалах

Кто предлагал Штефану Гацкану 500 тыс. евро за переход в Pro Moldova

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,150,00%
EUR19,28–0,02%
GBP21,41+0,01%
UAH0,630,00%
RON3,990,00%
RUB0,240,00%

Курсы валют в MDL на 04.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд