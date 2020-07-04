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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Доктор Комаровский о том, улучшает ли черника зрение

04 июля
13:36 2020
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По его мнению, это миф

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, что утверждения о положительном влиянии черники на зрение – заблуждение.

По его словам, в основном все препараты, в которых содержится черника – не лекарства, а биологически активные добавки. Эффективность их в клинических испытаниях не доказана. Да, теоретически они могут способствовать улучшению зрения, но такое же влияние оказывают позитивный настрой, полноценное питание и крепкий сон.

Правда, как заметил доктор, никакого вреда от употребления в пищу черники нет. Кому нравится, пусть ест на здоровье, передает ria.ru.

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