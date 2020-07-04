По его мнению, это миф

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, что утверждения о положительном влиянии черники на зрение – заблуждение.

По его словам, в основном все препараты, в которых содержится черника – не лекарства, а биологически активные добавки. Эффективность их в клинических испытаниях не доказана. Да, теоретически они могут способствовать улучшению зрения, но такое же влияние оказывают позитивный настрой, полноценное питание и крепкий сон.

Правда, как заметил доктор, никакого вреда от употребления в пищу черники нет. Кому нравится, пусть ест на здоровье, передает ria.ru.

Читайте также: Игорь Додон: Хаоса мы не допустим

Василиса Володина открыла секрет: чью жизнь изменит лунное затмение