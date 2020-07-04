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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Шведские математики вывели формулу коллективного иммунитета

04 июля
13:16 2020
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Он формируется быстрее, чем ожидалось

Математики Стокгольмского университета вывели модель распространения коронавируса. Оказалось, что коллективный иммунитет формируется, когда число переболевших людей достигает 43% от общего числа населения.

Между тем, такой же иммунитет в результате вакцинации отмечается тогда, когда прививку получили две трети граждан. Результаты исследования позволили сделать в некотором роде парадоксальный вывод: иммунитет, возникший после перенесенного заболевания, оказывается более эффективным, чем после вакцинации, хотя и распределен в обществе не так равномерно, публикует журнал «Science».

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