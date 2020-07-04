Шведские математики вывели формулу коллективного иммунитета
Он формируется быстрее, чем ожидалось
Математики Стокгольмского университета вывели модель распространения коронавируса. Оказалось, что коллективный иммунитет формируется, когда число переболевших людей достигает 43% от общего числа населения.
Между тем, такой же иммунитет в результате вакцинации отмечается тогда, когда прививку получили две трети граждан. Результаты исследования позволили сделать в некотором роде парадоксальный вывод: иммунитет, возникший после перенесенного заболевания, оказывается более эффективным, чем после вакцинации, хотя и распределен в обществе не так равномерно, публикует журнал «Science».
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