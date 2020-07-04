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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Сингапуре разработали самый быстрый тест на выявление коронавируса

04 июля
13:16 2020
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Результаты можно получить уже через 5-10 минут

В Сингапурской лаборатории «NanoBio» создан тест, позволяющий определить наличие коронавируса практически мгновенно.

Специальное портативное устройство позволяет выделить и исследовать генетический материал вируса из биологической пробы пациента. На все уходит не более десяти минут. Клинические испытания, проведенные в больнице на пробах реальных пациентов, показали, что тест оказался очень чувствительным и точным.  

Стандартный лабораторный тест выдает результаты не раньше, чем через два-три часа. К тому же для его проведения необходимо специальное дорогостоящее оборудование. Высокая скорость выполнения нового теста достигается благодаря наличию особого фермента, который был разработан в этой лаборатории. К тому же для его проведения не требуется специального оборудования, сообщает en.mehrnews.com.

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