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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 4 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 4 июля
03 июля
22:36 2020
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По Святцам 4 июля День Ангела у Алексея, Анастасии, Василисы, Георгия, Ивана, Максима, Никиты, Николая, Павла, Терентия, Федора, Юлиана.

Благородные и сознательные, рожденные в этот день получат в дар от Судьбы сильный характер и необыкновенную доброту. Именинники этого дня изначально заточены на то, чтобы видеть в людях хорошее, потому в любой компании или коллективе они обретут друзей, с которыми им будет очень уютно как работать, так и отдыхать. Им важно ощущать себя частичкой чего-то большого, значимого, потому семья для них всегда на первом месте и слово «родина» – не пустой звук. Они хранители как семейных ценностей, так и обычаев своего народа. Всегда и везде демонстрируют наличие четкой гражданской позиции и обязательно помогут тому, кто нуждается в поддержке. Именинников этого дня ждет добрая и счастливая жизнь.

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