4 июля 2020 года (21 июня по старому стилю) День почтения памяти мученика Иулиана Тарсийского.

История:

В народе имя Иулиан трансформировалось в более привычное по звучанию Ульян, а кроме того этот день накрепко связан с прекрасным деревом, почитаемым у славян, – липой. Именно 4 июля наступал период сбора ее цветов, которым приписывалась чудодейственная сила в избавлении от болезней. Как известно, и в наше время цветы липы используют в фармакологии и народной медицине.

Иулиан жил в одной из римских провинций. С мальчишеских лет он приобщился к христианской вере. Когда же преследование христиан приобрело особенный размах, Иулиан оказался в числе тех, кто был схвачен и под пытками принуждался к отречению от веры Во Христа. Но никакие ухищрения истязателей, длившиеся более года, не смогли заставить Иулиана отказаться от его глубочайших верований в Господа. И тогда мучители, связав юношу, посадили в мешок и выбросили его в море. Удивительно, но его тело прибило к берегу, а братья по вере похоронили мученика по христианским обычаям. Позже рядом с его мощами стали происходить чудеса исцеления от недугов, и Иулиан был причислен к лику святых.

Есть еще одна романтическая легенда, связанная с празднованием Ульянова дня. Утверждают, что двое влюбленных с очень похожими именами Ульян и Ульяна 4 июля с утра и до глубокой ночи искали друг друга в поле и у реки, но когда они уже, казалось, неминуемо должны были встретиться, их пути неожиданно расходились. В итоге, их встреча так и не состоялась, но народная память сохранила в памяти их имена, от которых пошло название праздника.

Чего нельзя делать 4 июля 2020 года

Легенда о влюбленных сформировала ряд строгих запретов на 4 июля. Ни под каким предлогом недопустимы ссоры с любимыми, так как это может привести к необратимым последствиям. Нельзя расставаться с дорогим вам человеком даже на короткий период, в том числе, если вы окажетесь в совместной поездке. Недопустимы в этот день мысли и воспоминания о тех, с кем вас прежде связывала совместная жизнь, потому что есть риск остаться на всю дальнейшую жизнь одному.

Поверья и приметы:

В древние времена в традициях было оказывать помощь тем, кто в этом нуждается. На Ульянов день это было особенно важно. Люди старались сделать по возможности больше добрых дел. Никогда не отказывали в просьбах соседям. Если встречался просящий подаяние, обязательно нужно было дать ему более щедрое вознаграждение. Но при этом важно было не смотреть в глаза несчастному, чтобы самому однажды не оказаться на его месте.

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