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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 4 июля

Что нам готовит день грядущий – 4 июля
03 июля
22:31 2020
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Луна в Козероге. Неплохо бы утрясти неурегулированные конфликты

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 4 июля?

День благоприятен для общения как с вашим непосредственным начальством, так и с представителями старшего поколения. Это могут быть и старшие друзья, и родственники. Хорошо бы заняться делами, которые давно откладывали. Не стоит заниматься финансовыми вопросами – они не приведут к ожидаемому результату. А вот получение новой информации будет очень полезно. Если у вас за плечами есть неурегулированные конфликты, неплохо бы их утрясти. Это может доставить вам не очень приятные минуты, зато откроет дверцу к новым возможностям. И впредь старайтесь решать возникающие проблемы сразу, не откладывая в долгий ящик.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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