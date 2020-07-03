Депутаты парламента проведут в понедельник пленарное заседание. В повестке дня 30 вопросов, среди которых и пакет законов, по которым правительство берет на себя ответственность

Эти проекты напрямую затрагивают интересы порядка миллиона сограждан. Речь идет о 660 тысячах пенсионеров, которым планируется выделить по 700 леев. Также кабмин намерен удвоить зарплаты для 47 тысяч медиков и выделить 100 млн леев для дополнительных субвенций аграриям. Еще 50 млн леев будут направлены на развитие инфраструктуры индустриальных парков в 16 районах страны, а 20 млн леев пойдут на обеспечение доступа военнослужащих к госпрограмме “Prima Casă 6”.

Уточним, что вчера и сегодня оппозиция ПДС-Платформа DA-PRO Moldova-ȘOR бойкотировала заседание парламента. В результате выделение средств для медиков, пенсионеров, фермеров и военных оказалось заблокированным.

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