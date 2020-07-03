Лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ утверждает, что депутаты составных частей этого союза считают граждан «простым электоратом».

«Мы, социалисты, создаем законы для людей, а не ради избирателей, как к ним относятся члены мафиозного альянса. Мы хотим удвоения зарплат медиков. Мы хотим выделить по 700 леев 660 тысячам пенсионеров. Мы хотим создать рабочие места и для этого выделяем 50 млн леев на индустриальные парки в 16 районах. Мы поддерживаем аграриев и даем дополнительно 100 млн леев на субвенции. Мы хотим помочь военным купить собственное жилье, а не жить в казармах. Это потому, что ПСРМ – партия для людей, для страны! А они – это альянс для защиты украденного миллиарда! Альянс Санду-Канду-Плаха-Шор рассматривают людей как простой электорат. Мы относимся к гражданам как к людям, а не как к электорату», – написал Фуркулицэ.

Уточним, что сегодня оппозиция ПДС-Платформа DA-PRO Moldova-ȘOR бойкотировала заседание парламента. В результате выделение средств для медиков, пенсионеров, фермеров и военных оказалось заблокированным.

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