Государственная налоговая служба будет работать над предотвращением экономических преступлений и борьбой с ними, поскольку будет наделена полномочиями по проведению уголовного преследования и особой деятельности по расследованию. Кабинет министров сегодня одобрил законопроект, предусматривающий расширение полномочий этого учреждения. Согласно проекту, для осуществления этих полномочий в рамках ГНС должны быть созданы специализированные подразделения.

Ион Кику объяснил, что «этот проект очень ждут бизнесмены», которые выступили с инициативой на форуме предпринимателей.

Согласно документу, цель реформы: сокращение теневой экономики, а также недопущение случаев нанесения ущерба национальному публичному бюджету. Для вступления в силу документ должен быть рассмотрен и принят в парламенте.

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