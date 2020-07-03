Власти Непала назначили денежное вознаграждение за ловлю саранчи

Непал, как и многие государства Южной Азии, страдает от нашествия полчищ саранчи, грозящих уничтожить весь урожай. Это самое сильное бедствие за последние десять лет. Поэтому в некоторых регионах страны местные власти назначили вознаграждение фермерам, которые будут ловить саранчу.

Предлагается именно ловить насекомых, а не пользоваться для их уничтожения химией, чтобы сократить вредное воздействие на окружающую среду. За каждый килограмм собранных насекомых (их ловят с помощью специальных огромных противомоскитных сеток) будет выплачиваться 21 один цент.

Пойманной саранче можно найти полезное применение – в качестве корма для скота и домашней птицы, сообщает fermer.blog.

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