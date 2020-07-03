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Газета "Кишиневские новости"

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Депутатское послание из виноградника и из-за рубежа

03 июля
14:56 2020
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Пока все еще депутат парламента Штефан Гацкан разместил на своей странице в социальных сетях минувшим вечером новое видеообращение.

В нем он поведал публике о том, что отказался от мандата народного избранника по собственной воле. «Я не задержан и прохожу этап психоэмоциональной реабилитации», – рассказал Гацкан с защитной маской на лице. Поскольку вчера сообщалось о том, что Гацкан пересек границу Молдовы, скорее всего, это видео сделано за пределами РМ.

Ранее депутат заявлял, что покидает ряды Партии социалистов и вливается в команду Pro Moldova. Затем перебежчик исчез на сутки. Его новые «товарищи» пытались отыскать его в здании резиденции президента. Однако неожиданно в социальных сетях появилось видео, в котором Гацкан на фоне виноградника говорит, что с ним все в порядке, и о своей дальнейшей судьбе он побеспокоится сам.

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