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Газета "Кишиневские новости"

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Лукашенко: Нам завидуют наши братья – россияне, украинцы

03 июля
14:56 2020
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На торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии перед присутствующими держал речь Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Президент отметил, что отдал своей стране лучшие годы жизни. По его мнению, главное достижение его президентства – Белоруссия избежала каких-либо войн. «Нам завидуют люди из других стран: наши братья – россияне, украинцы», – считает глава государства. В Белоруссии 9 августа пройдут очередные выборы президента. Лукашенко претендует на то, чтобы в шестой раз стать во главе страны.

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