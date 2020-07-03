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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавская оппозиция пытается сформировать европейское правительство

03 июля
14:56 2020
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Депутаты парламента от Платформы «Достоинство и правда» провели переговоры с представителями партий Pro Moldova, «Действие и солидарность”, а также ДПМ.

Обсуждались варианты того, как отправить правительство Иона Кику в отставку, и каким образом будет формироваться новый кабинет министров, сообщается в релизе, написанном по итогам встречи. Недовольство оппозиции вызвало решение исполнительной власти взять на себя ответственность за принятие поправок к закону о государственном бюджете, и социальной помощи людям, лишившимся доходов из-за пандемии коронавируса. Пресс-служба Платформы «Достоинство и правда» сообщает: «Отставка действующего кабинета министров и назначение европейского антикризисного правительства – главные темы этих консультаций».   

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