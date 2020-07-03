В Киеве прошло шествие организованное Национальным Корпусом, протестующие требовали закрытия всех пророссийских организаций и партий, сообщает “Страна.ua”.

Мероприятие началось на Софиевской площади, где собралось около 500 человек. Участники акции прошли к зданию Службы безопасности Украины. Один из организаторов шествия заявил, выступая перед сторонниками: «Агенты должны оказаться под запретом. Партия Шария и Оппозиционная платформа “За жизнь” – враги. Их нужно побеждать и запрещать. Это не вопрос дискуссий, это требование украинской нации. Их нужно запретить, а бороться с ними будем на фронте. Они должны сдохнуть».

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