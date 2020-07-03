Пятница, 3 июля 2020, 16:09

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Украинская оппозиция должна «сдохнуть»

03 июля
14:51 2020
Версия для печати

В Киеве прошло шествие организованное Национальным Корпусом, протестующие требовали закрытия всех пророссийских организаций и партий, сообщает “Страна.ua”.

Мероприятие началось на Софиевской площади, где собралось около 500 человек. Участники акции прошли к зданию Службы безопасности Украины. Один из организаторов шествия заявил, выступая перед сторонниками: «Агенты должны оказаться под запретом. Партия Шария и Оппозиционная платформа “За жизнь” – враги. Их нужно побеждать и запрещать. Это не вопрос дискуссий, это требование украинской нации. Их нужно запретить, а бороться с ними будем на фронте. Они должны сдохнуть».

Читайте также: Коалиция Санду-Канду-Плаха-Шор блокирует повышение зарплат медикам

Додон: Плахотнюк использует Санду, чтобы избежать экстрадиции из США

Почему депутаты ПДС, Платформы DA, PRO Moldova и ȘOR объявили бойкот

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,25+0,29%
EUR19,36+0,17%
GBP21,48+0,17%
UAH0,64–1,45%
RON4,00+0,16%
RUB0,24–0,96%

Курсы валют в MDL на 03.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд