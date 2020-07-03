Игорь Додон назвал имя депутата, который пытался подкупить Штефана Гацкана

Штефан Гацкан получил предложение в размере 500 тыс. евро за выход из ПСРМ от депутата партии «Шор» Виолетты Ивановой. Об этом президенту Додону рассказал сам Гацкан.

«Я разговаривал с ним, он пришел немного испуганный и сказал, что родственница Виолетты Ивановой положила на стол 500 тыс. евро», – заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

Глава государства сказал, что посоветовал Гацкану написать заявление в прокуратуру, но последний отказался.

«Что произошло с ним за несколько дней еще предстоит выяснить. Я с ним не разговаривал», – добавил Додон.

Глава государства рассказал, что Штефану Гацкану была обеспечена государственная охрана после обращения лидера парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

«Были опасения за его жизнь. Те, кто его выдернул и заставил написать заявление, возможно… не знаю, он боялся», – сказал президент.

Игорь Додон уточнил, что охраной Гацкан пользовался до момента выезда из страны. Затем вместе с супругой и детьми он отправился в неизвестном направлении.

«Это было его решение – уехать. Никто его не заставлял», – заключил президент.

Читайте также: Игорь Додон: В Молдове уважают выбор российского народа

Думитру Алайба – человек Плахотнюка в Блоке ACUM