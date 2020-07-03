Об этом рассказал глава государства Игорь Додон

«В июне прошлого года Сережа Сырбу из ДПМ (теперь он в партии Pro Moldova) звонил моим коллегам, поднимал руки: «сдаемся, переходим к вам». Я категорически сказал: никого не принимаем», – сообщил Игорь Додон. Он уточнил, что и Канду проявлял подобные намерения.

«Канду был у меня в кабинете в сентябре-октябре, как и многие другие. Я не позволил, чтобы хоть кто-то из них перешел к нам, хотя они были готовы. Я так никогда не поступлю, я не Плахотнюк», – подчеркнул глава государства.

Президент Игорь Додон еще раз подтвердил, что необходимо изменить Конституцию, чтобы запретить политический туризм.

«Чтобы решить эту основную проблему, необходимо изменить Конституцию, и я согласен в этом с коллегами из ПСРМ. Запретить законом переход из одной фракции в другую. Не нравится? Сдай мандат, покинь парламент, иди на выборы. Выберут тебя люди? Тогда будешь депутатом», – объяснил свою позицию Игорь Додон.

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