Президент Игорь Додон считает, что бывший демократ Владимир Плахотнюк, обвиняемый по делу о краже миллиарда, пытается использовать Майю Санду, чтобы избежать наказания. Об этом глава государства заявил в ходе программы «Президент отвечает». Игорь Додон не исключает, что Плахотнюк пытается убедить американцев не экстрадировать его в Молдову в обмен на поддержку Майи Санду на президентских выборах.

«Теперь Плахотнюк воюет только с социалистами и Додоном. Я мог бы поверить, что он поступает таким образом, чтобы помочь Майе Санду. Может, обещал это американцам. Если это так, то как говорит в подобных случаях Майя Санду? Отравленное яблоко. Приятного аппетита, Майя Санду, кушайте его вместе с Плахотнюком, Канду и Шором», – сказал Игорь Додон.

Глава государства считает, что Плахотнюк пытается с помощью покупки депутатов и блокирования работы правительства саботировать все инициативы президента.

«Покупает депутатов, вытащил из нафталина Воронина, который начал атаковать власти и меня лично. То, что сейчас говорит Воронин, совпадает один к одному с повесткой Плахотнюка. Он кукловод. Я сказал вам, кто является его игрушками в парламенте: группа Канду, партия Шор, плюс несколько других депутатов, которые находятся в резерве у Майи Санду и Андрея Нэстасе. Вне парламента есть Усатый, Воронин, справа Цыку и другие. Их цель ясна – сделать все возможное, чтобы блокировать инициативы президента», – заявил Додон.

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