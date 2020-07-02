В течение прошедшего дня, 2 июля, к объявленным в утренней информации 2 умершим прибавились еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 90-летний мужчина из Кишинева, 60-летний мужчина из Кишинева, 81-летняя женщина из Кишинева, 62-летний мужчина из Кишинева, 78-летний мужчина из Тараклийского района, 56-летняя женщина из АТО Гагаузия, 32-летняя женщина из Окницкого района, 46-летний мужчина из Тараклийского района, 70-летняя женщина из АТО Гагаузия.

На вечер 2 июля 9846 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 560 человек умерли от инфекции.