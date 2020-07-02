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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 июля 17150 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 июля 17150 зараженных
02 июля
23:06 2020
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К вечеру 2 июля в Молдове зарегистрированы 252 новых случая заражения коронавирусом, из которых 7 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1859, из них первичных – 1398, а повторных 461.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 17150 человек.

Из 252 новых случаев на сегодняшний день 20 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 5, медсестры – 9, дворники – 4, вспомогательный персонал – 2.

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