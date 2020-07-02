К вечеру 2 июля в Молдове зарегистрированы 252 новых случая заражения коронавирусом, из которых 7 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1859, из них первичных – 1398, а повторных 461.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 17150 человек.

Из 252 новых случаев на сегодняшний день 20 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 5, медсестры – 9, дворники – 4, вспомогательный персонал – 2.