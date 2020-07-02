3 июля 2020 года (20 июня по старому стилю) в народе чествуют День Священномученика Мефодия, епископа Патарского.

История:

3 июля отмечается День Мефодия (Перепелятник, Погодоуказатель). Мученика Мефодия в народе почитают за твердость духа, веру в Господа, за деяния благие во славу христианскую. Труды и писания епископа Патарского помогали понять истинный смысл и сущность христианства, что в те далекие времена было отнюдь не только нелегким делом, а очень опасным. В течение всей своей жизни Мефодий Патарский обличал еретиков и всячески распространял христианство среди язычников. Его влияние среди верующих было настолько велико, что сторонники идолопоклонства решили зверски его убить, обезглавив под покровом ночи. Однако даже по прошествии многих столетий люди продолжают почитать Священномученика Мефодия за его праведные дела.

Чего нельзя делать 3 июля 2020 года:

3 июля под запретом любые жалобы. Нельзя в этот день избавляться от ненужных вещей. Даже от выноса мусора в этот день лучше воздержаться. Плохой признак – любая ссора, которую лучше любыми способами прекратить, иначе проблемы могут затянуться надолго.

Традиции и приметы:

День 3 июля называют именем Мефодия Перепелятника, потому что в этот день в давние времена легко можно было поймать перепелов, которые слетались на засеянные поля. А пойманная птица сулила большую удачу. Особое счастье выпадало на долю тех, кому случай помогал поймать белого перепела, что означало долгое везение по жизни. Судили в этот день и о погоде на будущий период. Например, считалось, что дождь на День Мефодия обещает затянуться на следующие 40 дней.

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