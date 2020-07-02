Издание The New York Times, симпатизирующее Демократической партии США, отныне будет писать слово «черный» с заглавной буквы, если этим прилагательным описывают расу человека, сообщает life.ru

Таким оригинальным способом журналисты решили продемонстрировать афроамериканцам свое уважение. На сайте издания можно прочитать следующее: «Мы считаем, что это стилистическое нововведение лучше всего передает элемент общности и идентичности и отражает нашу цель – уважать всех людей и сообщества, аудиторию которых мы охватываем». Правда, пока в The New York Times не сообщили, когда в газете начнут писать слова «белый», «желтый» или «красный» с заглавной буквы. В США во многих областях социальной жизни реализуется так называемая «положительная дискриминация», она осуществляется в пользу сексуальных меньшинств, негров, инвалидов. Им проще, например, поступить в университет, чем белому англосаксонскому протестанту.

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