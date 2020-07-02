Пресс-служба предприятия Moldovagaz сообщила, как можно расплатиться, если вовремя не оплачены услуги поставщика.

«Задолженность потребителей за природный газ, в том числе и физлиц, накопленная во время чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19, может быть оплачена по частям до конца августа текущего года. Для этого необходимо обратиться с письменным заявлением в один из центров работы с потребителями предприятия. В каждом случае решение и модель погашения задолженности будет утверждаться в индивидуальном порядке», – говорится в распространенном заявлении. Большой щедростью политику Moldovagaz не назовешь. А вот правительство Грузии, по причине распространения коронавируса в стране приняло решение оплатить все коммунальные услуги граждан за март, апрель и май.

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