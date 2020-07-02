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Газета "Кишиневские новости"

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Чеченцы – самые дисциплинированные среди россиян

02 июля
15:01 2020
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Наблюдатели отмечают необычайно высокую явку в Чеченской Республике на голосование по вопросу изменений в Конституции Российской Федерации.

По данным местной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли 95,2% граждан. После обработки всех протоколов объявлены следующие итоги: 97,92% из имеющих право голоса поддержали изменения в Основном законе, против только 1,94% жителей региона. Несколькими днями ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил сделать Владимира Путина пожизненным президентом Российской Федерации.

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