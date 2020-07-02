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Газета "Кишиневские новости"

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Саакашвили: Россия ушла далеко вперед от Украины

02 июля
15:01 2020
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Глава Национального совета реформ Михаил Саакашвили в ходе видеоконференции заявил, что Украина отстает от России в области экономических реформ, сообщает Укринформ.

По мнению бывшего грузинского президента, Москва «намного больше слушает бизнес», чем Киев. «Меня это очень огорчает – по дерегуляции Россия ушла далеко вперед от Украины. И в налоговой системе, они опередили. Давайте говорить, как есть», – с досадой констатировал Саакашвили.

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