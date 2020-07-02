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Газета "Кишиневские новости"

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Святую Софию в Константинополе намерены вновь превратить в мечеть

02 июля
14:56 2020
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Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз попросил турецкие власти не превращать в мечеть константинопольский собор Святой Софии, сообщает Интерфакс-Россия.

Американский чиновник указал – собор является с 1934 года музеем, он стал символическим мостом между носителями различных традиций и культур. «Мы призываем власти Турции оставить собор Святой Софии музеем. Это продемонстрирует готовность… уважать традиции, связанные с религией и многоликую историю турецкого государства. Необходимо, чтобы все имели доступ в собор», – говорится в заявлении госсекретаря. Святая София была построена 532-537 годах, во время правления императора Юстиниана первого.

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