Павел Филип назвал реальные причины, из-за которых часть депутатов ушла в группу Канду

По его словам, каждый из них был «недоволен» тем, что их родственников обошли должностями, не решали проблемы в прокуратуре или не делались поблажки для бизнеса. Но самое интересное, по заявлению Филипа, состоит в том, что теперь эта группа сблизилась «с настоящей правой оппозицией».

«Однажды господин Канду говорил, что они фактически группа недовольных из ДПМ. Я не знаю, чем недовольны эти коллеги. Не буду называть имен, но один из тех, кто ушел в группу Канду в первые дни пришел ко мне и сказал: господин председатель, а когда дадите нам корм для коней? Вот чем он был недоволен и почему ушел туда. Или дама, которая там оказалась, ранее заявлявшая: если не решите проблемы с Генеральной прокуратурой, зачем мне находиться здесь? Или другой коллега пусть выйдет и скажет, что недоволен тем, что государственные резервы пшеницы не хранятся в его частном элеваторе. Или еще один, который ушел из- за того, что его тесть не был восстановлен в должности, а брат не назначен на другую в Агентстве интеллектуальной собственности… Коллеги из правой оппозиции, вы разделяете это недовольство?» – задался вопросом Филип.

Читайте также: Как группировки Канду-Шора пытаются подкупить депутатов

Корнелиу Фуркулицэ: Штефан Гацкан находится в безопасности

Читайте также: ПСРМ предлагает изменить Конституцию и запретить политический туризм

Большинство граждан Молдовы не видят альтернативы правительству Кику